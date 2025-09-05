Millionenpleite eines bekannten Cashback-Dienstleisters

„Die Gesellschaft betreibt in Österreich das „Benefit Programm“ bzw. unterstützt die myWorld International AG bei der Abwicklung und Durchführung dieses Programms. Dieses sieht Rückvergütungen des Kaufpreises (Cashback) oder die Erlangung eines Rabatts in Form von Shopping Points vor“, berichtet der AKV. „Die Höhe dieser umsatzbezogenen Vorteile unterscheidet sich je nach Branche und Partnerunternehmen. Nach den eigenen Angaben des Unternehmens soll die schuldnerische Gesellschaft derzeit 2.254 lokale klein- und mittelständische Unternehmen als Händler und 655.000 Shopper gelistet haben.“

Die Rede ist von der myWorld Austria GmbH, Tochtergesellschafter der Lyoness-Nachfolgerin myWorld International AG. Sie hat laut AKV am Landesgericht Graz einen Konkursantrag eingebracht.

„Bereits am 4. August 2025 wurde über das Vermögen der myWorld International AG ein Konkursverfahren eröffnet. Diese Gesellschaft hat über ihre 47 ausländischen Tochtergesellschaften sowie eine österreichische Tochtergesellschaft eine internationale Shopping-Plattform betrieben“, heißt es weiters. „Sämtliche Supportleistungen werden zentral von der Muttergesellschaft zur Verfügung gestellt, sodass nur 2 Dienstnehmer beschäftigt werden. Diesbezüglich führt man aus, dass seit Anfang des Jahres die Umsätze hinter der Planung zurückblieben. Zudem soll das Unternehmen mit einer Prozesswelle von Kunden konfrontiert gewesen sein, wobei in 80 zivilgerichtlichen Verfahren Rückforderungsansprüche geltend gemacht wurden.“