Dubiose Immo-Firma sitzt auf 100 Millionen Euro Schulden

„Betroffen sind von der Insolvenz nach jetzigem Stand gut 9.000 Gläubiger“, schreibt VMF-Capital-Invest-Masseverwalter Clemens Richter an das Handelsgericht Wien. Tatsächlich haben 9.090 Kleinanleger rund 14,2 Millionen Euro über die Crowdfunding-Plattformen Rockets und Rendity in die VMF-Gruppe investiert, weitere 60 Millionen Euro entfallen auf Banken und Großinvestoren. Der Gesamtschuldenstand aller insolventen Voithofer-Gesellschaften der Gruppe liegt nicht vor.

Unter dem Schätzwert

Jetzt liegen Beispiele dazu vor. So soll die VMF Vermögensverwaltung GmbH von einer verbundenen Gesellschaft die Liegenschaft Schiffmühlenstraße 56 in Kaisermühlen zu einem Kaufpreis in Höhe von 13,2 Millionen Euro erworben haben. „Ein Teil des Kaufpreises in Höhe von 6,6 Millionen Euro wurde auf ein Konto des Treuhänders überwiesen“, heißt es in einem aktuellen Bericht der renommierten Insolvenzverwalterin Ulla Reisch. Der Treuhänder soll aber den Betrag treuwidrig an die VMF Bau Management GmbH ausbezahlt haben.

Ob oder wer ihm dazu am Ende die Anweisungen gegeben hat, wird wohl ein Strafgericht zu klären haben.

Beim Wohnungsprojekt Hawelgasse 17 soll die VMF Vermögensverwaltung von einer Schwestergesellschaft sechs Wohnungen und drei KFZ-Stellplätze gekauft haben, aber nur einen Teil des Kaufpreises bezahlt haben, „dennoch wurde sie treuwidrig im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen“, heißt es im Bericht weiter.

Indes bietet die Insolvenzverwalterin der VMF Vermögensverwaltung 65 Wohnungen und 76 Kfz-Stellplätze zum Kauf an, die Angebote der Interessenten sollen aber deutlich unter den Schätzwerten liegen.