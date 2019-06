Brisant: ukrainischer Oligarch Dmitri Firtash kann an USA ausgeliefert werden

Der ukrainische Oligarch Dmitri Firtasch kann an die USA ausgeliefert werden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Dienstag ein entsprechendes des Oberlandesgerichtes Wien und wies sowohl eine Nichtigkeitsbeschwerde der Generalprokuratur als auch einen Erneuerungsantrag von Firtasch Verteidigern ab. Nun ist Justizminister Clemens Jabloner am Zug: Er muss die politische Entscheidung über die Auslieferung Firtaschs treffen.

"Der Oberste Gerichtshof hat am 25. Juni 2019 nach öffentlicher Verhandlung über die von der Generalprokuratur gegen einen Beschluss des Oberlandesgerichts Wien erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes und über den von Dmitry F gestellten Antrag auf Erneuerung des Verfahrens entschieden", heißt es in einer OGH-Aussendung.

"Das Oberlandesgericht Wien hatte mit Beschluss vom 21. Februar 2017 die Auslieferung des Dmitry F an die Vereinigten Staaten von Amerika für nicht unzulässig erklärt."