Brexit: Wenn Big Ben die letzte Stunde schlägt

Die Briten scheinen aktuell mehr mit dem „Megxit“ der jungen Royals beschäftigt. Dabei wird das Vereinigte Königreich in weniger als drei Wochen die EU verlassen. Und zwar, bitteschön, mit wehenden Fahnen. Ein Sonderbudget soll Gemeinden und Behörden notfalls die Anschaffung von Union-Jack-Flaggen ermöglichen.

Ob „Big Ben“ das Ereignis am 31. Jänner um 11 Uhr lokaler Zeit markiert, ist indes fraglich: Die Glocke schweigt seit 2017 reparaturbedingt. Sie zu reaktivieren würde wegen der nötigen Umbauten und Bauverzögerungen an die 375.000 Euro kosten. Das wäre es 60 Brexit-Hardlinern unter den Parlamentariern wert. Aber, wie so oft, es drängt die Zeit: Das Ausmotten von Big Ben dauert ungefähr zwei Wochen. Nicht zum ersten und sicher nicht zum letzten Mal: ein KURIER-Update zum Brexit.

Ist das Thema mit dem Austritt Ende Jänner endlich vom Tisch?