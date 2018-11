Brexit-Gegner bildeten Menschenkette um Regierungssitz in London

In London haben Bürgerrechtsgruppen mit einer Menschenkette um den Sitz der britischen Regierung für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Exil-Briten auf dem Kontinent nach dem Brexit demonstriert. Auf Plakaten forderten sie die Regierung am Montag dazu auf, den Status der beiden Bevölkerungsgruppen über den für März geplanten EU-Austritt hinaus zu garantieren.

Anschließend überreichten sie in Downing Street einen Brief mit Forderungen an Premierministerin Theresa May. An der Aktion nahmen mehrere hundert Menschen aus Großbritannien und anderen EU-Ländern teil. In ihrem Brief äußern sich die Aktivisten "extrem besorgt" über die stockenden Brexit-Gespräche. May müsse die "politischen Versprechen" einhalten, die sie den Exil-Briten und den EU-Ausländern auf der Insel gegeben habe - egal, wie die Verhandlungen ausgehen. Sie seien kein "Faustpfand" für die Brexit-Gespräche.