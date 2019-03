Brexit: Firmen fürchten Schrecken ohne Ende

Ein Chaos-Brexit („No deal“) würde die britische Wirtschaft zwar weder über eine Klippe noch in eine Rezession stürzen, glaubt Anand Menon, Professor am King’s College in London.

Garstige wirtschaftliche Folgen wären aber fast unvermeidbar. Menon ist zugleich Direktor des (visionärerweise schon 2014 gegründeten) Institutes "UK in a Changing Europe". Und er ist zu einem der gefragtesten unabhängigen Brexit-Experten geworden.

„Es könnte gut sein, dass wir uns in zehn Jahren wundern: Warum stehen die Österreicher eigentlich so viel wohlhabender da als wir?“, sagte Menon am Dienstag bei einer Informationsveranstaltung in der Wirtschaftskammer (WKO) in Wien.