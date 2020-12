Brenner Basistunnel: Streit mit Porr wird vor Gericht landen

„Nach 42 Jahren in führenden Positionen im Tunnelbau habe ich noch nie annähernd so eine mutwillige Vernichtung von menschlicher Leistung und Vermögen erlebt“, schreibt der technische Geschäftsführer der Brenner-Basistunnnel-Arbeitsgemeinschaft H51 Pfons-Brenner und Porr-Baumanager in einem internen Papier.

Wie der KURIER berichtete, hat die Brenner Basistunnel (BBT) SE am 27. Oktober 2020 den Vertrag mit der Arge H51 um den Baukonzern Porr aufgekündigt, weil es beim Bau der Außenschalen des Tunnelschachts, den Tübbingen, massive Differenzen gibt.