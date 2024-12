Brauereien fürchten Anhebung der Biersteuer

Schon jetzt liegt die Biersteuer in Österreich deutlich über jener einiger benachbarter Biernationen. Sind es hierzulande je 0,5l-Lager- oder Märzenbier 0,12 Euro, so sind es in Deutschland nur 0,05 Euro bzw. 0,08 Euro in Tschechien. Hinzu kommen niedrigere Mehrwertsteuersätze. Diese beträgt in Österreich 20 Prozent, in Deutschland 19 und in Tschechien gestaffelt nach

Fass-, alkoholfreies oder Flaschenbier 10, 15 oder 21 Prozent. Die Flaschenbierpreise sind somit hierzulande um rund 20 Prozent höher als in Deutschland.