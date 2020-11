BP soll vor Verkauf von Hauptsitz in London stehen

Der britische Ölkonzern BP steht einem Medienbericht zufolge kurz davor, seinen Hauptsitz in London zu verkaufen. Mit der Veräußerung könnte BP etwa 250 Millionen Pfund (277,65 Mio. Euro) erlösen, berichtet die "Financial Times". BP wollte sich nicht dazu äußern.

Der 111 Jahre alte Konzern will sich in Zukunft voll und ganz auf grüne Energie fokussieren. Bis zur Mitte des Jahrhunderts will BP die Kohlenstoffemissionen aus seiner Geschäftstätigkeit auf null senken. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der durch die Coronavirus-Pandemie eingebrochene Ölverbrauch in den nächsten Jahren nur teilweise erholen kann.