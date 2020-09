BP erwarb Anteile an Windpark-Projekten in den USA

Der britische Öl- und Gaskonzern hat seinen Bereich Erneuerbaren Energien durch einen Zukauf im Offshore-Windmarkt ausgebaut. Für 1,1 Mrd. Dollar (934,3 Mio. Euro) erwarb BP 50 Prozent der Anteile an Windpark-Projekten auf hoher See von Equinor. Sie befinden sich vor New York und vor Massachusetts und können mit zusammen bis zu 4,4 Gigawatt Strom mehr als zwei Millionen Haushalte versorgen.