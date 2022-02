Bosch macht mehr Umsatz und Gewinn

Green Deal

Hartung machte deutlich, dass Bosch die im sogenannten Green Deal verankerten Klimaziele der EU "ohne Wenn und Aber" mittrage. Mit dem Green Deal wollen die EU-Staaten bis 2050 klimaneutral werden. "Noch besteht ein großer Teil unseres GeschĂ€fts aus Verbrenner-Systemen, fĂŒr Diesel- und Benzinmotoren ebenso wie fĂŒr Gasheizungen", sagte Hartung. Das GeschĂ€ft mit Alternativen laufe aber bereits, die ElektromobilitĂ€t bringe bereits einen Milliarden-Umsatz.

FĂŒhrender europĂ€ischer Anbieter bei Batteriezellen werden

Bosch stieg im vergangenen Jahr in das AusrĂŒstungsgeschĂ€ft fĂŒr die Batterieproduktion ein. "Gemeinsam mit Volkswagen planen wir, in den nĂ€chsten Jahren die Fertigungsprozesse von Batteriezellen zu industrialisieren", sagte Hartung. Ziel sei ein fĂŒhrender europĂ€ischer Anbieter. Bosch und die VW-Softwaretochter Cariad arbeiten zudem beim Entwickeln selbstfahrender Autos zusammen.

Der zum Jahreswechsel an die Konzernspitze gewechselte Hartung sagte, angesichts des Wandels in der Automobilindustrie und in anderen Bereichen könnten bei Bosch nicht alle ArbeitsplÀtze so bleiben wie sie seien. Personalchefin Filiz Albrecht erklÀrte, innerhalb des Konzerns seien bereits rund 2.800 Menschen auf andere Stellen gewechselt.