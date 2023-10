Borrell in Peking: Entkopplung von Chinas Wirtschaft unmöglich

Trotz des angespannten Verhältnisses mit China hat der EU-Außenbeauftragte eine wirtschaftliche Entkoppelung von der Volksrepublik ausgeschlossen. "Niemand zieht die Möglichkeit, die europäische Wirtschaft von der chinesischen zu entkoppeln, in Betracht", sagte Josep Borrell am Samstag in Peking. Der Handel zwischen China und Europa sei so groß, dass eine Entkopplung, selbst wenn man das wollte, nicht möglich sei.

Es gehe darum, Abhängigkeiten im Einklang mit dem Handelsrecht Branche für Branche und Produkt für Produkt zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu reduzieren. Das Vorgehen der EU begründete der 76-Jährige mit Lehren aus der Vergangenheit. Man habe etwa während der Corona-Pandemie festgestellt, dass "nicht ein einziges Gramm" des Schmerzmittels Paracetamol mehr in Europa produziert wurde, weil die Herstellung ausgelagert worden war. China ist ein wichtiger Hersteller vieler Arzneimittel. "Es ist gesunder Menschenverstand, Bezugsquellen breit zu fächern", sagte Borrell. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme. China mache genau dasselbe.