Borealis mit Umsatz- und Gewinneinbruch

Die drei großen Wachstumsprojekte - ein Joint Venture in Texas, eine neue Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in Belgien und die fünfte Polypropylenanlage (PP5) in Abu Dhabi - seien weiterhin am Laufen, betonte Stern. "Natürlich sehen wird dort, dass es wegen Corona Verzögerungen geben wird, etwa weil man teilweise weniger Leute auf der Baustelle haben darf, aber die Projekte laufen weiter." Auch das Projekt Borouge IV treibe man mit dem Joint-Venture-Partner ADNOC weiter voran.

Gestoppt wurde hingegen ein Projekt in Kasachstan, wo eine integrierte Cracker- und Polyethylenanlage geplant war, weil es sich auch angesichts der Coronakrise als zu riskant erwiesen habe.

Auch die Strategie, künftig mehr Kunststoff-Abfall als Rohstoff in der Kunststofferzeugung zu verwenden, werde man weiterverfolgen, so Stern.