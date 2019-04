Borealis-Chef: „Plastik hilft bei CO2-Reduktion“

Über welche?

Tragtaschen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, dass wir uns einbilden, Plastiksackerl sind Einmal-Sackerl. Man kann sie aber zumindest drei Mal verwenden. Ein Beispiel: Der durchschnittliche Österreich verbraucht 33 Plastiksackerl im Jahr und 60 dünne Sackerl. Das entspricht der gleichen Rohstoffmenge, die man braucht, um 13 km Auto zu fahren. Wenn wir so viel Zeit mit der Diskussion über das Auto verbringen würde, könnte man wirklich etwas für die Umwelt erreichen.

Setzt die Diskussion am falschen Punkt an?

Ich glaube, dass man differenzierter diskutieren muss. Es geht um Konsumverhalten und nicht um bestimmte Materialien. Wir müssen uns überlegen, welche Anwendungen wir wollen und dann geht es darum, diese Bedürfnisse mit den effektivsten und nachhaltigsten Materialien zu erfüllen. Und da sind Kunststoffe oft die beste Lösung.

Wo sind denn Kunststoffe nachhaltig?

Wenn ich die Umhüllung der Starkstromkabel anschaue, die wir herstellen, dann ist klar, da wird es keine Alternative geben. Diese Umhüllung ist wichtig, um beim Stromtransport von Offshore-Windstrom Verluste zu vermeiden. Wenn ich den Auto-Sektor anschaue, dann müssen die Fahrzeuge leichter werden. Das spart Sprit. Da hilft Kunststoff. Ein großer Teil unserer 350 Forscher in Linz beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. So ist es zum Beispiel auch gelungen, Edding-Stifte aus Recycling-Plastik herzustellen. Das ist nicht einfach, weil die Farben in der Wiederverwertung normalerweise nicht schön werden.

Sie meinen, Plastik sei eigentlich vorteilhaft für die Umwelt?

Ganz ganz viele Anwendungen sind notwendig und sehr wertschöpfend. Zum Beispiel: Wir werfen 30 Prozent der Lebensmittel weg, die Haushaltsgrößen werden kleiner und damit auch die Verpackungsgrößen. Die Kunststoffverpackungen sind nicht nur eine Hülle, sie haben eine Funktion. Die Lebensmittel bleiben darin länger frisch, landen nicht im Müll und produzieren kein Treibhausgas.

Wo hilft Plastik den CO2-Ausstoß zu reduzieren?

Der Kunststoffmüll ist 10 bis 15 Prozent des gesamten Haushaltsmülls. Über die vergangenen fünf Jahre hat Papiermüll um 50.000 Tonnen zugenommen, Kunststoff um 30.000 Tonnen. Wir haben also ein Müllproblem insgesamt. Wenn man den gesamten Lebenszyklus anschaut: Wenn sie im Auto das Gewicht reduzieren, reduzieren sie den Treibstoffs verbrauch und damit CO2-Austoß. Oder Verpackung: Plastik ist leicht und kann damit umweltfreundlicher transportiert werden. Das muss man sich alles genau anschauen bevor man die falschen Schlussfolgerungen zieht.

Gehen Sie also davon aus, dass die Plastiknachfrage weiter wächst?

Sie wird weltweite weiter wachsen. Der wichtige Ansatz ist also, den Kreislauf zu schließen. Wenn wir den Kunststoffmüll nicht einfach auf eine Deponie werfen, sondern ihn in den Wertstoffkreislauf zurückführen.