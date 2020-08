Borealis finalisierte Mehrheitskauf von DYM Solution

Der Chemiekonzern Borealis, an dem die OMV bald eine 75-Prozent-Mehrheit halten wird, hat seinen Zukauf in Südkorea erfolgreich abgeschlossen. Wie im Herbst 2018 bekanntgegeben, baut Borealis mit der Mehrheitsübernahme der DYM Solution Co. Ltd. seine Position im Kabel- und Drahtbereich aus. Das südkoreanische Unternehmen mit Sitz in Cheonan ist Anbieter von Verbundstofflösungen in dem Bereich.

Die 1992 gegründete DYM Solution ist auf halbleitende, halogenfreie, flammhemmende Gummi- und Silan-vulkanisierte Werkstoffe spezialisiert. Erhebliche Wachstumschancen für die globale Draht- und Kabelindustrie gebe es durch die Entkarbonisierung des Energiesektors, erklärte Borealis am Montag, an der die OMV aktuell mit 36 Prozent beteiligt ist.