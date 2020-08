Berater EY erwartet steigende Zahl an Firmenübernahmen

Die Zahl der Firmenübernahmen ist in der ersten Jahreshälfte von 153 auf 133 gefallen, mit Jahresende erwartet das US-Beratungsunternehmen EY für Österreich aber eine deutliche Zunahme der Coronavirus-bedingten Transaktionen. "Corona sorgt für eine Zurückhaltung am österreichischen Transaktionsmarkt - auf einen weiteren Rückgang im zweiten Halbjahr könnte eine M&A-Welle folgen", so EY am Dienstag.

In den ersten sechs Monaten 2020 stieg das Volumen der Übernahmen von 4,4 auf 8,2 Mrd. Euro. Wobei der Anstieg von rund 86 Prozent vor allem auf vier große Transaktionen zurückzuführen sei. Der Borealis-Deal der OMV sei mit über 4,1 Mrd. Euro bisher die größte Übernahme des heurigen Jahres.