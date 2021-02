Borealis-Chef Stern zieht in OMV-Vorstand ein

Der bisherige Chef der OMV-Chemietochter Borealis, Alfred Stern (56), wird ab 1. April 2021 in den OMV-Vorstand einziehen und für den Bereich Chemicals & Materials verantwortlich sein - das hat der OMV-Aufsichtsrat am Mittwochabend beschlossen. Der KURIER berichtete bereits ausführlich als erstes Medium darüber.

Gleichzeitig sei eine Teilung und Erweiterung des bisherigen Bereiches Refining & Petrochemical Operations in Refining und Chemicals & Materials vorgesehen, teilte die OMV am Donnerstag in der Früh mit. Diese Strukturänderung trägt der Vorwärtsintegration in den Chemiesektor Rechnung, die mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an Borealis eingeleitet wurde.