Borealis-Belegschaft in Linz fordert "offene Karten" bei Verkaufsplänen

Schon vor zwei Jahren hatte es Verkaufsgerüchte gegeben, nun macht Borealis ernst: Die Firma, die zu 75 Prozent der OMV gehört, will den Stickstoff-Bereich verkaufen. Bei den rund 1200 Borealis-Beschäftigten im Chemiepark in Linz sorgt das für Zittern: Rund 750 arbeiten in Oberösterreich in dem Geschäftsbereich, der den Besitzer wechseln soll.

1200 der 7500 Borealis-Mitarbeiter sind in Linz beschäftigt: 450 sind im Innovationszentrum tätig, das ganz im Zeichen der Weiterentwicklung von Kunststoffen und Basischemikalien steht. Der Rest wird zu jenem Bereich gezählt, von dem sich die Borealis nun offiziell trennen will - der Stickstoff-Sparte, in der auch Pflanzennährstoffe und Melamin entstehen.