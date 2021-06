Österreichischer Textilfirma droht Millionen-Insolvenz

"Man muss dem italienischen Eigentümer zugutehalten, dass er immer wieder Geld in die Hand genommen und in den Betrieb investiert hat", sagt Holzapfel zum KURIER. "Sie haben ein Werk in Italien geschlossen und die Maschinen in die Steiermark gebracht." Nachsatz: "Ich muss sagen, dass Firmenchef Andrea Parodi Handschlagqualität hat. Er hat uns auch alle Monate über die Lage informiert." Wurden Zahlungen für einen bestimmten Tag angekündigt, sagt der Gewerkschafter, wurden diese auch immer durchgeführt.