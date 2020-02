Bombardier-Zugsparte vor Verkauf

Von einer Fusion betroffen wäre auch das Bombardier-Werk in Wien mit 700 Beschäftigten, das als „globales Kompetenzzentrum für Straßenbahnen und Leichtbahnen“ agiert. Die Auftragslage ist gut – nicht zuletzt durch einen Großauftrag der Wiener Linien. Aktuell werden in Wien 150 zusätzliche Mitarbeiter gesucht. Bei einem Zusammenschluss mit Alstom dürfte es aber zu einem größeren Jobabbau kommen, befürchtet die deutsche Metallergewerkschaft IG Metall. Das größte Bombardier-Werk liegt in Deutschland.

Der mit fast zehn Milliarden Euro verschuldete Bombardier-Konzern braucht dringend Geld und stößt derzeit Konzernteile ab. Erst in der Vorwoche verkaufte er die Anteile an seinem Verkehrsflugzeugprogramm, dem heutigen Airbus A220, an Airbus. Bei einem Verkauf der Zugsparte bliebe Bombardier nur noch die Produktion der „Learjet“- Geschäftsflugzeuge.