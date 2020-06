Börsianer erleichtert – Aufwind für Österreichs Großbanken

Frauen sind in Führungspositionen bei Österreichs Banken stark unterrepräsentiert. Ab Jänner gibt es mit Claudia Höller im Vorstand der Erste Bank einen Neuzugang. Die 46-jährige gebürtige Tirolerin wird die Führung (bisher Thomas Uher und Peter Bosek) wegen der „zunehmenden regulatorischen Anforderungen“ ergänzen. Bosek wird zusätzlich in der Gruppe für Privatkunden zuständig. Uher wird als Vorstandsvorsitzender klare Nummer eins der Ersten in Österreich und gibt seine Agenden für Finanz- und Risikomanagement an Höller ab. Sie war seit Jänner 2010 Bereichsleiterin Group Strategy bzw. später auch für Group Controlling.

Nach Abschluss des Tourismuskollegs Innsbruck begann Höller in der CA, 1998 wechselte sie zur Ersten. Zunächst war sie im Team zur Einführung von Basel II und eines Risikomanagements, später Abteilungsleiterin bei der Integration der rumänischen Banca Comerciala. Nebenbei machte sie den Master of Business Administration. Höller gilt als Vertraute von Erste Group-Chef Andreas Treichl und wird als tough, aber sympathisch beschrieben.

Eine Personalrochade gibt es auch bei Raiffeisen: Martin Strobl, bisher als Risikomanager auch für die RZB zuständig, wird künftig nur noch im Vorstand der RBI sitzen. Diese muss nämlich künftig nach Vorgabe der Aufsicht als eigenes Institut dargestellt werden. Dafür darf sich die RZB im Gegenzug überschüssiges Kapital der RBI anrechnen lassen. Die Nachfolge Strobls bei der RZB ist offen. Für das Gesamtjahr hielt RBI-Chef Karl Sevelda am Ausblick von bis zu 500 Mio. Euro Verlust fest. Schuld sind hohe Risikovorsorgen in Ungarn und Ukraine sowie Abschreibungen in Polen.