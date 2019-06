Börsennotierter Modekonzern Stefanel ist pleite

Der italienische Modekonzern Stefanel, der nach einer schweren Krise 2017 unter Kontrolle des Private-Equity-Fonds Oxy und der britischen Finanzgruppe Attestor gekommen ist, hat den Neustart nicht geschafft. Am Donnerstag beantragte die Modegruppe beim Gericht in der norditalienischen Stadt Treviso die Insolvenzverwaltung. 244 Jobs in der Unternehmenszentrale sind gefährdet.

Der Handel mit Stefanel-Aktien an der Mailänder Börse wurde ausgesetzt. Stefanel, wie der Konkurrent Benetton ein Ikone-Label der 80er-Jahre, bekommt die Konsumschwäche in der italienischen Heimat und die Konkurrenz von Billigproduzenten zu spüren. Die Umsetzung eines Entwicklungsplans mit Fokus auf E-Commerce und auf Umstrukturierung des Netzes von 400 Shops scheiterte.

Die beiden Investoren Oxy und Attestor halten eine Mehrheit von 71 Prozent am Unternehmen. Im Zuge der Umstrukturierung hatte Giuseppe Stefanel, Sohn von Firmengründer Carlo Stefanel, seinen Konzernanteil von 56,5 Prozent auf 16,4 Prozent reduziert. Stefanel hatte im Dezember 2017 eine Kapitalaufstockung von zehn Millionen Euro abgeschlossen.