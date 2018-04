Börsennotierte Pharmafirma Sanochemia hat massiven Ärger mit der Arzneibehörde

Bewilligungsentzug.Beim börsennotierten Wiener Pharmaunternehmen Sanochemia, das 158 Mitarbeiter in zwei Werken in Neufeld an der Leitha beschäftigt, ist derzeit Feuer auf dem Dach. Am Donnerstag ist der Aktienkurs zwischendurch um bis 9,62 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen einräumen musste, dass bei der Arzneimittel-Produktion Beanstandungen durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) aufgetreten sind. Sanochemia will erst kürzlich durch Zufall davon erfahren haben.

„Es geht um Produkte, die wir in Lohnfertigung für andere Unternehmen herstellen“, sagt Sanochemia-Sprecherin Bettina Zucchato zum KURIER. „Es geht nicht um unsere Röntgenkontrastmittel.“

Fakt ist, dass die Inspektoren des BASG am 11. Dezember des Vorjahres eine Inspektion im Werk 1 von Sanochemia in Neufeld durchführten. Vier Tage später legten die Prüfer ihren Erstbericht vor. Die Inspektoren haben Sanochemia die Bewilligung für die Herstellung bestimmter Arzneimittel und für die Kontrolle dieser Produkte entzogen.