Börsencrash: „Diese Krise geht so schnell nicht weg“

Was für ein Tag an den Finanzmärkten! Russland sorgte am Donnerstag für den größten Börsencrash weltweit seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020. Die Indizes rasselten stark nach unten, am deutlichsten in Russland selbst. Der RTS-Index stürzte um bis zu rund 50 Prozent ab, am Ende des Tages waren es noch immer minus 38 Prozent. Der Rubel setzte ebenfalls seine Talfahrt der vergangenen Tage fort.

Währens sich in den USA die Verluste in Grenzen hielten, sackten die Indizes in Westeuropa rund 4 Prozent ab. Deutlich darüber lag erneut der Wiener Leitindex ATX mit minus 7,7 Prozent. Seine Ostlastigkeit und die Gewichtung sorgten erneut für einen starken Ausschlag nach unten. Wie überall wurden auch hier die Bankenwerte am heftigsten gebeutelt (siehe Grafik). Im Plus war nur der Verbund – und das gleich mit 4,4 Prozent.