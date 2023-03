Börsen vorsichtig vor Fed-Entscheid

Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich am Mittwoch kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zurückgehalten. Der deutsche Leitindex Dax notierte zum Handelsschluss 0,1 Prozent fester bei 15.216,19 Punkten. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 rückte um 0,4 Prozent auf 4196,87 Zähler vor. Die wichtigsten US-Indizes lagen knapp im Minus. Investoren rätselten, ob die Fed bei ihrem Zinsentscheid am Abend den Fuß vom Gas nimmt.

Die in den USA aufgetretenen Probleme von Regionalbanken wie der in die Pleite gerutschten Silicon Valley Bank (SVB) zeigten die Folgen der rasant angehobenen Zinsen zur Bekämpfung der steigenden Verbraucherpreise. "Die Fed muss heute Abend den Spagat zwischen dem Kampf gegen die Inflation auf der einen und einer plötzlichen Bankenkrise auf der anderen Seite schaffen", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Einfach ist anders."