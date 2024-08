Nach Turbulenzen beruhigt sich die Lage an den Börsen wieder

Es war zwar diese Woche kein schwarzer Montag an den Börsen, aber Verluste von 12 Prozent in Tokio und bis zu 3,4 Prozent in Europa und den USA haben Ängste vor einem tiefgreifenden Absturz ausgelöst. Auslöser waren schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in den USA sowie teils schlechte Quartalszahlen großer Techkonzerne.

Unterm Strich bleibt aber, dass „die Quote an positiven Überraschungen niedriger liegt als in den letzten Quartalen und einzelne Aktien nach enttäuschenden Zahlen brutal abverkauft werden“, sagt Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG. „Nach der sehr starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn und einer gleichzeitig nachlassenden Konjunkturdynamik steigt das Risiko für Kursrücksetzer.“ Es gelte zu beobachten, ob sich die Wirtschaftsdaten immer negativer darstellen und folglich in Richtung Rezession tendieren oder ob mithilfe der nun umso mehr erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbanken ein „soft landing“ und damit ein Durchstarten der Konjunktur gelingen könne. Die erste Zinssenkung in den USA wird für September erwartet.