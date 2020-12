Börse-Wien-Chef: „Kapitalmarkt hilft bei Krisenbewältigung“

Warum landete aber nicht der Wiener ATX auf dem 8. Platz im Google Ranking?

Es ist natürlich so, dass die Österreicher sich neben den Investitionsmöglichkeiten im Heimatmarkt, was sie immer tun sollten, zu Recht auch international umschauen. Das ist ja das, was wir mantraartig immer vor uns hertragen. Wer sich für Investitionen anstatt für Spekulationen interessiert, der betreibt die Aktienanlage vor allem langfristig und breit gestreut. Das heißt natürlich auch, außerhalb Österreichs zu schauen und zu einer gesunden Diversifikation des Portfolios dadurch beizutragen.

Was kann die Börse tun, um Aktien noch populärer zu machen?

Unsere Hauptaufgabe besteht im Bereitstellen einer Infrastruktur erstens für den Handel. Zweitens für die Verbreitung der daraus entstehenden Information. Und das hat wunderbar funktioniert in diesem Jahr. Die Börse selbst ist in allen ihren wesentlichen Ertragsquellen gewachsen. Über 80 Prozent der Aufträge, die die Wiener Börse heute erreichen, kommen bereits aus dem Ausland mit weiter steigender Tendenz. Und wir konnten unseren Marktanteil im Handel österreichischer Aktien auf bis zu 80 Prozent ausbauen. Wir stellen sicher, dass die österreichischen Unternehmen international die maximale Sichtbarkeit erfahren.

Mit der Performance schaut es heuer nicht so rosig aus. Der Dow Jones kommt auf plus 5,8 Prozent, im ATX sind es rund minus 13 Prozent.

Österreich ist da nicht schlechter und nicht besser als das gesamteuropäische Bild.

Woran liegt das?

Wir haben 2020 eine sehr zweigeteilte Börsenwelt erlebt. Wir haben einerseits einen starken Anstieg bei digitalen Geschäftsmodellen. Auch der von Ihnen zitierte amerikanische Markt ist hier sehr zweigeteilt. Das Plus im Dow Jones ergibt sich ja auch nur aus der überbordenden, dramatisch guten Performance der digitalen Geschäftsmodelle und der unterdurchschnittlichen Entwicklung dessen, was man als klassische Industrie bezeichnen würde. Also Öl, Stahl, Versorger oder Banken.

Bleibt das so?

Das wird sich wieder ändern. Wir sehen bereits einen dramatischen Wechsel der Werte, in die investiert wird. Der November war von einem dramatischen Aufholprozess auch für Österreich geprägt. Allein im November gab es ein Plus im ATX von 25 Prozent.

Gibt es also unterm Strich gesagt zu wenig digitale Schwergewichte in Europa? Ja, absolut. Das ist offensichtlich geworden, dass in Europa und insbesondere Österreich natürlich etwas fehlt. Es wäre wünschenswert, wenn es hier weitere Börsengänge in diesem Bereich gäbe. An eine Technologieführerschaft, glaube ich, ist bei weitem nicht zu denken, aber wenigstens an ein Aufschließen.

Europa will auch mit Greentech punkten.

Ja, es ist in aller Munde und ich glaube auch zu Recht. Der Kapitalmarkt kann hier ein gigantischer Hebel sein. Man darf nicht vergessen, dass für die technische Transformation gewaltige Investitionssummen aktiviert werden müssen. Wir werden sehen, dass die Industriestaaten mit entwickelten Kapitalmärkten die bei Weitem schnellere, nachhaltigere, erfolgreichere und renditeträchtigere Transformation hinbekommen werden. Das haben wir auch in der Finanzkrise gesehen und sie werden auch beim Bewältigen und Aufarbeiten der Corona-Krise helfen. Denn gefragt sind Innovationen. Und Innovation heißt immer Notwendigkeit von Risikokapital. Innovationen mit Krediten zu finanzieren funktioniert in der Regel nicht.