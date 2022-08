Börse aktuell: Tesla-Hauptversammlung stimmte Aktiensplit zu

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,0230 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag etwas tiefer auf 1,0181 (Mittwoch: 1,0194) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,0250 Dollar.