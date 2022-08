Audi-Vorständin Hildegard Wortmann über Autos der Zukunft: "Der Antrieb ist nicht mehr entscheidend"

Audis alter Werbespruch ist „Vorsprung durch Technik“, der Konzern war immer innovationsgetrieben. Wie sehen Sie Audis Innovationsleistung aktuell?

Den Claim haben wir seit über 30 Jahren. Als ich bei Audi gestartet bin, war ich der Meinung, wir dürfen diesen Claim nicht ändern. Was sich ändern muss, ist aber, wie wir Vorsprung definieren. Vorsprung war lange durch die Zehntelsekunde schneller auf dem Nürburgring definiert. Für Autos ist heute Vorsprung aber etwas anderes: Nicht nur das technisch Mögliche zu machen, sondern das technisch Sinnvolle. Das bedeutet vor allem, einen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten.

Vorne dabei war Audi aber auch beim Dieselskandal. Wie wollen Sie diese Geschichte glattbügeln?

Glattbügeln ist das falsche Wort. Man muss das sorgfältig aufarbeiten, verstehen, was passiert ist und dafür Sorge tragen, dass das nicht wieder passieren kann. Das haben wir gemacht. So ein Knall ist auch die Chance, neu anzufangen. Unser Bekenntnis zur Elektromobilität ist dafür ein klares Zeichen.

Audi stellt gerade die gesamte Produktion um. Von allen Produktionsstätten sind erst zwei in der Lage, E-Autos zu bauen. 9 von 10 neuen Autos sind noch Verbrennerautos. Welche Mammutaufgabe liegt vor Ihnen?

Um die Mammutaufgabe in Zahlen zu packen: Wir werden bis 2026 nur über die Audi AG 40 Milliarden Euro in diese Transformation investieren. Es geht nur noch in Richtung Elektromobilität. Die Akzeptanz dafür wächst täglich, es ist der effizienteste Weg gegen die Klimakrise.