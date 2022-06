Börse aktuell: Uniper macht Gaskrise zu schaffen

Der von hohen Schulden belastete deutsche Immobilien-Investor Adler Group trennt sich von Immobilien in Berlin. Die Adler Group habe ein zusammen mit einem Joint-Venture-Partner gehaltenes Portfolio von Wohn- und Gewerbeimmobilien mit rund 1.200 Einheiten in Berlin verkauft, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

In Modena wird im Herbst der sogenannte "Dynamic Driving Simulator", ein "virtueller" Simulator für Traktorentests, eingeweiht. Geplant ist auch ein neuer Hauptsitz in Turin, an dem 1.200 Mitarbeiter arbeiten werden. Das Gebäude, in das rund zehn Millionen Euro investiert werden, wird bis Ende 2023 fertig gestellt sein. 37.700 Mitarbeiter zählt die CNH-Gruppe, die einen Jahresumsatz von 19 Milliarden Euro meldet und weltweit 42 Werke mit 30 Forschungs- und Entwicklungszentren besitzt.

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial investiert in umweltfreundliche Technologie. 100 Millionen Euro fließen in die Errichtung von Europas größtem Forschungszentrum für Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen, das in Modena, Hauptstadt der italienischen Motorenindustrie, entstehen soll. Dort sollen Landwirtschaftsmaschinen der neuesten Generation produziert werden, so der Verwaltungsratschef von CNH Industrial, Carlo Alberto Sisto, laut der Tageszeitung "La Stampa".

Der deutsche Energiekonzern Uniper geht wegen der Gaskrise in die Knie und ruft nach Hilfe vom Staat. Der Versorger nahm am Mittwochabend seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit Blick auf das bereinigte Ebit sowie den bereinigten Überschuss zurück. Die Geschäftsentwicklung habe sich durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland spürbar verschlechtert, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach.

Nach einem nervösen Auftakt pendelten sich die New Yorker Aktienindizes am Mittwoch auf einem relativ stabilen Niveau ein. Die eindeutigsten Gewinne gab es beim Dow Jones Industrial, der 0,27 Prozent auf 31.029,31 Punkte zulegte. Auch an der Nasdaq beruhigte sich der Handel nach anfänglichen Ausschlägen. Der Nasdaq Composite verlor geringe 0,03 Prozent auf 11.177,89 Einheiten. Der breiter gefasste S&P 500 stand zum Schluss 0,07 Prozent tiefer bei 3.818,83 Punkten.

Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gab heute um 0,99 Prozent auf 3.514,32 Punkte nach. Für den DAX in Frankfurt ging es unterdessen um 1,73 Prozent auf 13.003,35 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London sank um geringere 0,15 Prozent auf 7.312,32 Zähler.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit klaren Kursrückgängen beendet. Der heimische Leitindex ATX verringerte sich um deutliche 1,96 Prozent auf 2.948,70 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten überwiegend klar negative Vorzeichen vor. Der jüngste Erholungsschub an den Aktienmärkten könnte damit beendet worden sein.

Die US-Börsen sind am Mittwoch tiefer in den Handel gestartet, nachdem es bereits am Vortag klar nach unten gegangen war. Für die jüngsten Abgaben sind Rezessionsängste verantwortlich - am Dienstag hatte eine schwache Konsumstimmung belastet. Der Dow Jones fiel um 15.45 Uhr um 0,06 Prozent auf 30.927,32 Einheiten. Der marktbreite S&P-500 sank um 0,52 Prozent auf 3.801,49 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,83 Prozent auf 11.089,29 Punkte hinab. Nach den Stimmungsdaten am Vortag standen zur Wochenmitte nun Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt am Programm. So ist die US-Wirtschaft Anfang des Jahres einen Tick stärker geschrumpft als bisher angenommen. Das BIP sank im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 1,6 Prozent, wie das Handelsministerium in der endgültigen Berechnungen mitteilte. Ende Mai war bei einer vorläufigen Schätzung noch von minus 1,5 Prozent die Rede.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin im Minus präsentiert. Der ATX gab bis 14.10 Uhr um 0,72 Prozent auf 2.985,75 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen. Der jüngste Erholungsschub an den Aktienmärkten könnte damit beendet sein. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten bleibt das Umfeld aufgrund von Konjunkturängsten und Sorgen vor einer Energiekrise schwierig.

Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch im Verlauf weiterhin tiefer gezeigt. Am frühen Nachmittag standen Verbrauchpreisdaten aus Deutschland auf dem Programm: So verlangsamte sich der Preisauftrieb in Deutschland im Juni etwas. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent nach 7,9 Prozent im Mai. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gab um kurz nach 14 Uhr 0,60 Prozent auf 3.527,94 Punkte nach. Für den DAX in Frankfurt ging es unterdessen um 1,27 Prozent auf 13.063,56 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London sank um geringere 0,10 Prozent auf 7.315,85 Zähler.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag klar schwächer präsentiert. Der ATX weitete sein Minus auf 1,13 Prozent bei 2.973,56 Punkten aus. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht unverändert eine negative Stimmung vor. Bereits die Überseebörsen in Asien und an der Wall Street hatten belastende Vorgaben geliefert. Der jüngste Erholungsschub an den Aktienmärkten könnte damit beendet sein. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten bleibt das Umfeld aufgrund von Konjunkturängsten und Sorgen vor einer Energiekrise schwierig.

Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch zu Mittag mit Abgaben präsentiert. Negative US-Vorgaben drückten die Kauflaune in Europa, nachdem am Vortag US-Stimmungsdaten auf der Konsumentenebene schwach ausgefallen waren und die Indizes an der Wall Street belasteten. Die Blicke dürften sich am heutigen Handelstag nun vor allem auf die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise in Deutschland richten. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gab um 12 Uhr 0,71 Prozent auf 3.523,96 Punkte nach. Für den DAX in Frankfurt ging es unterdessen um 1,81 Prozent auf 12.991,43 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London sank um 0,65 Prozent auf 7.275,97 Zähler.

Angesichts absehbar steigender Zinskosten ist die Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern in der Eurozone nach vergleichsweise günstigen Krediten gestiegen. Banken reichten im Mai um 5,8 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Das ist das stärkste Wachstum seit mehr als einem Jahr, das von Ökonomen so auch erwartet worden war. Im April war das Plus noch bei 5,2 Prozent gelegen, im März bei 4,1 Prozent. An die Privathaushalte vergaben die Institute im Mai um 4,6 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor - eine kräftigere Zunahme gab es zuletzt Ende 2008.

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag leichte Abgaben verzeichnet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 117,69 US-Dollar und damit 0,3 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit einem Preisrückgang von 0,2 Prozent bei 111,68 Dollar gehandelt.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit einem Abschlag von 0,60 Prozent bei 2.989,54 Einheiten errechnet. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich nach schwachen Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Asien klar in der Verlustzone.

Anleger am deutschen Aktienmarkt müssen am Mittwoch den nächsten Rückschlag verkraften. Eine schwache Wall Street und die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen aus Deutschland mahnen zur Vorsicht. Der DAX sank in der ersten Handelsstunde um 1,15 Prozent auf 13.079 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 1,91 Prozent auf 26 601 Zähler.

06/29/2022, 10:02 AM | Thomas Pressberger