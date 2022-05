Börse aktuell: Thyssenkrupp erhöht Prognose

Die europäischen Börsen haben am Dienstag zugelegt und sich damit teilweise von ihren Vortagesverlusten erholt. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem Minus von 0,79 Prozent. Der DAX in Frankfurt legte 1,15 Prozentzu. Der britische FTSE-100 befestigte sich um 0,37 Prozent. Der Wiener ATX beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,66 Prozent. Die Märkte konnten sich damit weiter von den deutlichen Verlusten vom Wochenstart erholen. Noch am Montag hatten der Ukraine-Krieg sowie Konjunktur- und Inflationsängste die Börsen belastet. Einige Anleger dürften die gefallenen Kurse mittlerweile für Neueinstiege nützen, hieß es.

In den USA schloss der Dow Jones 0,26 Prozent tiefer. Für den marktbreiteren S&P-500 ging es hingegen am Schluss um 0,25 Prozent nach oben. Der Nasdaq Composite legte um deutlichere 0,98 Prozent zu. Ein Marktteilnehmer sprach von Nervosität unter den Anlegern vor viel beachteten US-Inflationszahlen am Mittwoch. US-Notenbanker deuteten zudem an, dass die Geldpolitik weiter deutlich gestrafft werden könnte. Gleichzeitig deutete US-Präsident Biden ein mögliches Ende von Importzöllen gegen China an.