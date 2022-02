Börse aktuell: Start in die neue Handelswoche ohne USA

Am Freitag gehen die Börsen tiefer aus dem Handel. Nach Entspannungssignal rund um den Ukraine-Russland-Konflikt in der Früh, verschärfte sich die Situation am Nachmittag schlagartig. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit Abschlägen von 0,95 Prozent bei 4.074,28 Punkten. Der DAX verlor 1,47 Prozent auf 15.042,51 Einheiten. In London büßte der FTSE-100 0,32 Prozent ein auf 7.513,62 Zähler. In Paris ging der CAC-40 mit 6.929,63 Punkten 0,25 Prozent tiefer aus dem Handel. Der ATX ging mit Abgaben von 1,76 Prozent bei 3.816,10 Einheiten aus dem Handel. Auch der breiter gefasste ATX Prime schloss um 1,66 Prozent schwächer bei 1.916,83 Punkten.