Börse aktuell: Starkes Passagier-Plus am Flughafen

Heute, 09:36 AM | Anita Kiefer

Europas Leitbörsen starten fester Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag fester geöffnet. In den vergangenen Tagen hatten die US-Inflation und Zinserhöhungserwartungen für fallende Kurse gesorgt, nun gibt es nach fünf Verlusttagen in Folge eine erste Erholung. Der Euro-Stoxx-50 begann den Handel mit klaren Aufschlägen, die innerhalb der ersten halben Stunde wieder etwas nachließen. Gegen 9.25 Uhr notierte mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 3.511,94 Punkten. Der DAX legte 0,81 Prozent auf 13.535,38 Einheiten zu und der Londoner FTSE-100 lag um 0,76 Prozent höher bei 7.260,31 Zählern.