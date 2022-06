Was der nächste Fed-Zinsentscheid heute Abend bringt

In den USA wird heute Abend eine weitere Erhöhung der Leitzinsen verkündet. Das gilt als sicher - nur über das Ausmaß der Anhebung wird noch spekuliert. Bekannt gegeben wird die Entscheidung heute um 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, für 20:30 Uhr ist die Pressekonferenz dazu von Fed-Chef Jerome Powell angekündigt.

Hohe Inflation

Als sicher gilt, dass der Zinssatz um zumindest 0,5 Prozentpunkte angehoben wird. In den vergangenen Tagen wurden unter Analystinnen und Analysten 0,75 Prozentpunkte als immer realistischer angenommen, sogar von einem Prozentpunkt war die Rede.

Hintergrund ist die hohe Inflationsrate in den USA, die im Mai auf 8,6 Prozent kletterte - ein etwa 40-jähriger Höchststand. Im Vorfeld waren Expertinnen und Experten eigentlich von einer leichten Abschwächung ausgegangen.

Gründe

Die Inflation klettert vor allem aufgrund der starken Preisdynamik bei Energie und vielen Rohstoffen, ausgelöst in erster Linie durch den Ukraine-Krieg und zusätzlich angefeuert durch die globalen Lieferkettenprobleme.

Die Fed hat heuer bereits zwei Zinsanhebungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte durchgeführt. Im Moment liegt der Leitzins in der Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Die Währungshüter haben ihre Wertpapierkäufe schon länger eingestellt. Auch was die aufgeblähte Bilanz angeht, hat die Notenbank begonnen, diese schrittweise zurückzuführen. Die Straffung der Geldpolitik hat in den Augen vieler aber zu spät begonnen.

Pläne der EZB

Die europäische Zentralbank EZB hat vor wenigen Tagen angekündigt, im Juli erstmals seit 2011 die Zinsen anheben zu wollen. Konkret sollen die Leitzinsen im Euroraum um 25 Basispunkte angehoben werden. Weitere Zinsschritte werden folgen. Aktuell bleibt der Leitzins aber unverändert bei 0,0 Prozent. Auch hier ist der Grund die hohe Inflation: Die Inflationsrate lag im Mai für die Eurozone bei 8,1 Prozent.

Aktuelle Sitzung

Die EZB hat heute außerdem eine außerordentliche Sondersitzung des EZB-Rats einberufen. Das Ergebnis: Die Notenbank will bei der Wiederanlage der Gelder aus auslaufenden Anleihen höher verschuldeten Euro-Ländern künftig besonders unter die Arme greifen. Der EZB-Rat habe beschlossen, bei den anstehenden Reinvestitionen der Gelder aus dem billionenschweren Krisen-Anleihenkaufprogramm PEPP Flexibilität walten zu lassen, kündigte sie nach der Sitzung an.

Darüber hinaus sei beschlossen worden, zuständige Ausschüsse zu beauftragen, ein neues Werkzeug gegen ein Auseinanderlaufen der Renditen von Staatsanleihen in der Euro-Zone schneller fertigzustellen.Die Renditen für Schuldenpapiere der Euro-Länder waren zuletzt kräftig gestiegen, die der südlichen Länder besonders stark. Ohnehin schon von hohen Schuldenständen geplagte Staaten wie Italien geraten damit noch mehr unter Druck, da ihre Finanzierungskosten steigen. Die Renditeabstände - die sogenannten Spreads - zwischen den Staatsanleihen der südeuropäischen Länder und Deutschlands weiteten sich erheblich aus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits in Aussicht gestellt, bei Bedarf werde die Notenbank bestehende Instrumente oder neue Instrumente einsetzen.