Kapsch TrafficCom bewegt sich langsam aus der Verlustzone

Der österreichische Mautsystem-Betreiber und Verkehrssteuerungsexperte Kapsch TrafficCom hat es nach herben Verlusten im Vorjahr geschafft, eine Trendwende im Geschäftsjahr 2021/22 einzuläuten.

„Ich freue mich, dass uns der operative Turnaround gelungen ist. In einem anspruchsvollen Umfeld wuchsen beide Segmente und wir legten in allen Regionen zu. Im neuen Geschäftsjahr wollen wir die Profitabilität weiter verbessern“, sagte Vorstandsvorsitzender Georg Kapsch am Mittwoch.

So sank der Verlust von fast 103 Millionen Euro im Vorjahr auf aktuell -9,3 Millionen Euro. Der Verlust sei aber bloß dem Steueraufwand geschuldet.

Zugleich stieg der Umsatz um knapp drei Prozent auf fast 520 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis wird mit plus elf Millionen Euro beziffert. Die Umsatzentwicklung war auf zwei Gründe zurückzuführen. Nach umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen und Wertberichtigungen lag das Hauptaugenmerk in Nordamerika weiterhin auf der Stabilisierung der Organisation.

Außerdem spürte die Gruppe die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiterhin deutlich. Das Neugeschäft, speziell bei der Maut-Errichtung in Europa, dümpelte auf niedrigem Niveau dahin.