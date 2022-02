Börse aktuell: Russischer Rubel fällt auf 15-Monats-Tief

Die russische Börse hat empfindlich auf die jüngsten Entwicklungen im Konflikt mit der Ukraine reagiert: Der Leitindex an der Börse in Moskau, der in Dollar gerechnete RTS, verlor zum Handelsstart deutliche 9,9 Prozent und fiel danach weiter ab. Der Rubel-basierte Index MOEX gab zum Handelsstart um 8,5 Prozent nach und verlor danach ebenfalls weiter. Damit reagierten die Anleger auf die Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Montagabend. Der Staatschef hatte zudem die Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine angeordnet.

Der Ukraine-Konflikt hat die Ölpreise am Dienstag weiter angetrieben. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar (86,11 Euro). Das waren 2,24 Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog um 3,60 Dollar auf 94,67 Dollar an.

Die britische Großbank HSBC hat sich 2021 deutlich von ihrem Gewinneinbruch aus dem ersten Corona-Jahr erholt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 12,6 Milliarden US-Dollar (11,1 Mrd. Euro) und damit gut dreimal so viel wie im Vorjahr, wie das auf Asien fokussierte Institut am Dienstag in London mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern legte um 79 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar zu, lag aber immer noch etwas niedriger als im Vorkrisenjahr 2019.

Die Talfahrt an der Börse in Russland ist am Montag weiter gegangen. Der RTS-Index sackte auf 1.207,50 Punkte ab - das ist der dritte Verlusttag in Folge des Moskauer Leitindex. Insgesamt hat er an diesen drei Tagen gut 20 Prozent an Wert verloren.

02/21/2022, 03:41 PM | Martin Meyrath