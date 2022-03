Börse aktuell: Ölpreise geben deutlich nach

Die Aktienmärkte in Hongkong und China sind am Montag stark gefallen. Hintergrund sind neue Unsicherheiten unter anderem um die Coronalockdowns in der Tech-Metropole Shenzhen und in anderen chinesischen Städten. Auch wurden geopolitische Risiken durch den Ukraine-Krieg und regulatorische Schritte in den USA gegen dort gelistete chinesische Firmen genannt.

Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 4,97 Prozent auf 19.531 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. An der Börse in Shanghai gab der Composite Index um 2,61 Prozent auf 3.223 Punkte nach, während der Shenzhen Component Index ein Minus von 3,08 Prozent auf 12.063 Punkte hinnehmen musste.

China, das bisher erfolgreich eine Null-Covid-Strategie verfolgt hat, erlebt gerade die schwerste Coronawelle seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Die Behörden reagieren mit Ausgangssperren, Massentests, Transportunterbrechungen und Quarantäne.