Chipkonzern Intel will 17 Milliarden Euro in Deutschland investieren

"Für die Stadt ist das ein Glücksfall." Der Fachmann für Strukturwandel und regionale Entwicklung fügte jedoch hinzu: "Ich sehe nicht so riesige Ausstrahleffekte in die Region, die man sich immer so erhofft."

Bau 2023

Trotz des Tempos, das alle Seiten vorlegen wollen, dürfte es noch dauern, bis erste Intel-Chips in Deutschland entstehen. Der Bau soll allerdings schon in der ersten Jahreshälfte 2023 starten. Der Sprecher der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, Albert Heuberger, versprach schon mal Unterstützung in Form von gemeinsamen Forschungsprojekten.