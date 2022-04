Börse aktuell: Klares Plus an Europas Leitbörsen

Die US-Börsen haben die Sitzung am Donnerstag mit klaren Kursverlusten beendet. Die Wall Street hatte sich zunächst über weite Strecken mit moderaten Abschlägen gezeigt, in der letzten Handelsstunde weitete sie ihre Kursverluste dann noch deutlich aus.

Die US-Börsen sind am Donnerstag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Für den Dow Jones Industrial ging es gegen 16 Uhr um 0,47 Prozent auf 35.063,05 Einheiten nach unten.

Der heimische Leitindex ATX lag an Nachmittag magere 0,10 Prozent im Plus bei 3.356,56 Punkten.

Zuletzt stand der Euro-Stoxx-50 gegen 12.30 Uhr mit 0,44 Prozent im Minus bei 3.941,69 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt gab um 0,21 Prozent auf 14.575,88 Einheiten nach. Für den FTSE-100 in London ging es zugleich um 0,20 Prozent auf 7.563,47 Punkte nach unten.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) sieht kein Ansteckungsrisiko für die Konzerngruppe durch die Russland-Tochter. "Der RBI-Konzern ist so aufgestellt, dass selbst in einem Extremszenario in einer Tochterbank kein Ansteckungsrisiko für die Gruppe besteht", heißt es in einer Präsentation der Bank für die heutige Hauptversammlung (HV). Dennoch werden für die russische Tochter derzeit alle Optionen geprüft und auch ein Ausstieg aus dem Land ist nicht ausgeschlossen.

Die Porsche Holding Salzburg, heimischer Generalimporteur des VW-Konzerns, hat 2021 einen Umsatzrekord eingefahren. Mit 24,2 Mrd. Euro wuchs dieser beim umsatzstärksten Unternehmen Österreichs um 12,5 Prozent. Der Neuwagenabsatz lag mit 674.800 Fahrzeugen um 3,2 Prozent über 2020, bei Gebrauchtwagen sorgte das knappe Angebot für ein Minus von drei Prozent auf 213.100 Kfz. Die Mitarbeiterzahl stieg auf 34.000 (plus 3,4 Prozent), so die Holding mit Standorten in 29 Ländern.

03/31/2022, 09:51 AM | Melanie Klug