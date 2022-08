Börse aktuell: Marc O'Polo macht Rekordumsatz

Die Allianz-Versicherung in Österreich hat ihre Prämieneinnahmen im ersten Halbjahr verglichen zur Vorjahresperiode um 6,7 Prozent auf 910,2 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis stieg um 22,9 Prozent auf 112,1 Mio. Euro, teilte die Tochter des Münchner Versicherungsgiganten am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Schaden-Kosten-Quote (combined ratio) belief sich demnach auf 85,7 Prozent. Im zweiten Halbjahr will man Wachstumspotenziale nutzen, so CEO Rémi Vrignaud. In der Schaden/Unfall- und Krankenversicherung wurde ein Plus von 5,7 Prozent auf 704,0 Mio. Euro erzielt. Ein Treiber war weiterhin die Gesundheitsversicherung, die mit 12,6 Prozent deutlich über dem Markt gewachsen sei. Die Prämien aus der Lebensversicherung stiegen um 10,5 Prozent auf 206,2 Mio. Euro. Der Trend hielt sowohl in der laufenden Prämie als auch bei den Einmalerlägen an.