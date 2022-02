Die zunehmende Angst vor einem Krieg in Europa setzt die Indizes in Japan und Südkorea unter Druck. In Japan fiel der Aktienindex Nikkei 225 um 2,5 Prozent auf 27.079 Punkte. Am Freitag waren die Börsen in Japan geschlossen und konnten nicht auf die Warnung der US-Regierung reagieren. In Südkorea sackte der Aktienindex Kospi erneut um mehr als 2 Prozent ab. Im weiteren Handelsverlauf lag er noch 1,6 Prozent tiefer bei 2709 Punkten. Das sind vier Prozent weniger als der Höchstwert der vorigen Woche.