Börse aktuell: Comeback des Jahres bei Disney

Die europäischen Börsen sind am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 legte bis gegen 9.30 Uhr 0,51 Prozent auf 3.898,06 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 0,36 Prozent auf 14.317,03 Zähler. Der britische FTSE befestigte sich leicht um 0,17 Prozent auf 7.359,33 Zähler.

Nach den zuletzt starken Gewinnen dürften die Märkte nun vorerst eine Verschnaufpause einlegen und auf neue Impulse warten, hieß es. "Fürs Erste ist die Luft raus", umschrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Stimmung.

Stark gesucht waren im Frühhandel Ölwerte. So fanden sich Aktien des Ölkonzerns TotalEnergies mit einem Plus von 2,0 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Auch Versorger konnten deutlicher zulegen.

Kursbewegende Konjunkturdaten werden in Europa am Freitag nicht erwartet. Erst am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser und der Index der Frühindikatoren an.