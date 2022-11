Eisenbahner drohen mit österreichweitem Streik

Die Gewerkschaft vida macht jetzt ernst: Nachdem Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag für die Eisenbahner am Sonntag ergebnislos abgebrochen wurden, wollen die Bahnbeschäftigten am Montag, den 28. November, österreichweit von null bis 24 Uhr streiken.

Besseres Angebot

Was das noch verhindern kann: Die Arbeitgeber, die die Verhandlungen am Sonntag abgebrochen haben, müssen wieder an den Verhandlungstisch zurückehren und ein deutlich besseres Angebot vorlegen, heißt es seitens der vida.

Der Fachverband bot bisher an, die Löhne und Gehälter vorab mit 1. Dezember 2022 befristet auf zwölf Monate um 200 Euro pro Monat, mindestens aber um 7,5 Prozent zu erhöhen.

"Unrealistisch"

Der Gewerkschaft ist das zu wenig, sie will mindestens 400 Euro mehr pro Monat. Einmalzahlungen abseits des Kollektivvertrags würden nicht infrage kommen. Für die Arbeitgeber gilt das als „unrealistisch und nicht machbar“.