Börse aktuell: Chef von Agrarhändler BayWa befürchtet teure Nahrungsmittel

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag mit deutlichen Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 15.20 Uhr bei 1,0075 Dollar und damit klar über der Parität und auch über dem Wert von heute früh bei 1,0010 Dollar. Im europäischen Geschäft war der Euro am Donnerstag noch bis auf 0,9952 Dollar abgesackt. Auch wenn sich der Euro nun etwas erholt zeigt - die Devisenexperten der Helaba schließen ein Abrutschen des Euro in Richtung 0,95 Dollar aber nicht aus.

"Akuter Auslöser für den Verfall ist die Sorge vor einem russischen Gasstopp und einer Energieknappheit mit entsprechend negativen wirtschaftlichen Konsequenzen für Europa. Aber auch die erneut gestiegene US-Inflation ließ die Zinserhöhungserwartungen für den Dollar steigen. Letzteres war auf längere Sicht sogar der größere Treiber für die Wechselkursentwicklung. Schließlich konnte der US-Dollar 2022 gegenüber anderen Währungen wie dem Japanischen Yen oder dem Britischen Pfund sogar mehr als gegenüber dem Euro zulegen.

Die neue Regierungskrise in Italien hat bislang nur einen untergeordneten Einfluss", so die Helaba weiter. Die politische Situation in Italien wird aber weiterhin aufmerksam beobachtet. Dort suchen die Parteien derzeit nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte am Donnerstagabend ein Rücktrittsgesuch von Regierungschef Mario Draghi ab. Der 74-Jährige steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Dort soll geklärt werden, ob Draghis Vielparteienregierung nach einem Eklat um die Fünf-Sterne-Bewegung noch eine solide Mehrheit hat. Aus der Regierung gab es sowohl Stimmen für eine Fortsetzung als auch für Neuwahlen.

Aus den USA kamen am Nachmittag positive Konjunktursignale: Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im Juli überraschend und deutlich verbessert. Der Empire-State-Index stieg zum Vormonat um 12,3 Punkte auf 11,1 Zähler, Analysten hatten im Schnitt mit einem Dämpfer auf minus 2,0 Punkte gerechnet. Auch die US-Einzelhandelsumsätze legten im Juni deutlicher zu als erwartet, während die Industrieproduktion zurückging und damit unter den Prognosen blieb. Im weiteren Verlauf wird noch das Konsumklima der Universiät Michigan veröffentlicht.