Börse aktuell: Rosenbauer übernimmt Tochter Rosenbauer America zur Gänze

Die verstaatlichte italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) plant eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro zur Finanzierung einer neuen Strategie. Mit dieser solle der Nettogewinn in den nächsten drei Jahren verdreifacht werden, teilte die älteste Bank der Welt am Donnerstag mit. Im Rahmen des neuen Geschäftsplans will MPS den Kostenanteil der Einnahmen von 71 Prozent im vergangenen Jahr auf 60 Prozent im Jahr 2024 senken. Geplant sei die Schließung von elf Prozent der Filialen und der freiwillige Abgang von rund 4.000 Mitarbeitern - dies bedeute eine einmalige Belastung von 800 Mio. Euro. Die globale Koordination der Kapitalerhöhung sollten die Bank of America, Citigroup, Credit Suisse und Mediobanca übernehmen. Das Geldhaus plane eine Aktionärsversammlung, um die Kapitalerhöhung zu bestätigen.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit erneut schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 1,09 Prozent auf 2.969,63 Punkte nach und weitete damit die Vortagesverluste in Höhe von 2,2 Prozent weiter aus. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen wieder abwärts. International lasten die Sorgen von einer merklichen Konjunkturabschwächung auf den Kursen. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden sei "sehr herausfordernd". Hintergrund ist der intensive Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation.

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag nach deutlichen Vortagesverlusten mit weiteren klaren Abschlägen in den Handel gestartet. Von den Erholungstendenzen zum Wochenbeginn ist somit nichts mehr übrig, die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt nervös. Gegen 9.25 Uhr notierte der Euro-Stoxx-50 mit einem Minus von 1,14 Prozent bei 3.425,27 Punkten. Der deutsche DAX lag 0,55 Prozent tiefer bei 13.072,41 Zählern. In London schrieb der FTSE-100 ein Minus von 0,61 Prozent und kam auf 7.046,28 Einheiten. Am gestrigen Mittwoch trug Fed-Chef Powell "nicht gerade zur Beruhigung bei", wie Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger sagte. Powell bezeichnete in seiner Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats die US-Wirtschaft als "sehr stark", allerdings hatte er auch eingestanden, dass eine Rezession infolge höherer Zinsen "sicherlich eine Möglichkeit" sei. Zum Ende dieses Jahres wird mit einem Leitzins von etwa 3,50 Prozent gerechnet, so die Experten der Helaba, und auch größere Zinsschritte von 100 Basispunkten stehen im Raum.

Heute, 09:26 AM | Thomas Pressberger