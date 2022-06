Börse aktuell: Yellen regt Preisobergrenze für Öl an

Der französische Lebensmittelriese Danone strafft zur Senkung von Kosten sein Sortiment. Künftig werde es in einigen Supermärkten weniger Variationen von Danone-Produkten in Bezug auf Geschmacksrichtungen und Größen geben, kündigte die weltweite Verkaufsleiterin des Unternehmens, Ayla Ziz, am Montag im Gespräch mit Reuters an. Danone könne so die Kosten pro Produkttyp senken. Der Konzern werde sein gesamtes Portfolio mit jedem Kunden überprüfen, um zu entscheiden, welche Stock Keeping Units, also Lagereinheiten, eingestellt werden sollen. Ganze Produktlinien sollen aber nicht vom Markt genommen werden.