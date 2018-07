Boeing schraubt Langfrist-Prognose für Flugzeugmarkt nach oben

Dabei wächst die Abhängigkeit der Branche von aufstrebenden Wirtschaftsnationen wie China. Allein ein Viertel der Produktion von Boeing ging im vergangenen Jahr nach China, einem der global am stärksten wachsenden Flugzeugmärkte. Nach Ansicht von Boeing-Marketingmanager Randy Tinseth, der die Prognose vorstellte, dürfte das asiatische Riesenreich die USA in 10 bis 15 Jahren als größten Inlandsreisemarkt der Welt ablösen. Das macht Boeing anfällig für die Auswirkungen des Handelsstreits der USA mit China. Tinseth wollte darauf nicht eingehen: "Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können."

Boeing prognostiziert ein Wachstum des Welt-Luftverkehrs um durchschnittlich 4,7 Prozent. Ein Großteil der Zuwächse dürfte nach Ansicht der Amerikaner auf Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge wie die Boeing 737 und den Airbus A320 entfallen. Boeing schätzt die Nachfrage nach diesen Maschinen 5 Prozent höher ein als noch vor einem Jahr. Dagegen sieht der Flugzeugbauer die Auslieferungen von Langstreckenmaschinen in den nächsten 20 Jahren mit 8.070 um 140 niedriger als 2017. Das liegt laut Tinseth unter anderem daran, dass die eigentlich auf Kurz- und Mittelstrecken ausgelegten schmalrümpfigen Flugzeuge inzwischen auf höhere Reichweiten kommen.