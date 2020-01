Boeing 737 MAX "von Clowns entworfen, die von Affen beaufsichtigt werden"

Nach zwei Abstürzen von Passagiermaschinen des Typs Boeing 737 MAX, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen waren, gilt seit März ein Flugverbot für das Modell. Die neuen Dokumente dürften die Beziehungen von Boeing zu den Aufsichtsbehörden weiter verschlechtern, während sich das Unternehmen bemüht, die Genehmigung für die erneute Inbetriebnahme des Unglücksmodells zu bekommen.

"Behindern den Fortschritt"

"Gott hat mir noch immer nicht für das vergeben, was ich im vergangenen Jahr vertuscht habe", hieß es bei einem weiteren Mitarbeiter in einer Nachricht aus dem Jahr 2018 in Bezug auf den Umgang mit der FAA. "Ich weiß, aber das ist es, was diese Regulierungsbehörden bekommen, wenn sie versuchen, sich in den Weg zu stellen. Sie behindern den Fortschritt", schrieb ein anderer Boeing-Angestellter bereits im August 2015.