Boeing 737 MAX soll Mitte Jänner 2020 wieder abheben

Rund 600 Flugzeuge des Boeing-Typs 737 MAX stehen derzeit in den USA auf Halde, jeden Monat kommen 42 weitere Maschinen dazu. Nach zwei tödlichen Abstürzen ( Ethiopian Airlines, Lion Air) im Vorjahr hatten die Luftfahrtbehörden ein weltweites Flugverbot über diesen Flugzeugtyp verhängt. Boeing bastelt seit dem Flugverbot an der Überarbeitung der Software für das Stabilitätsprogramm MCAS, das für die Abstürze verantwortlich gemacht wird.

Die größte US-Fluggesellschaft American Airlines (126.600 Mitarbeiter, 965 Flugzeuge, 42 Milliarden Dollar Umsatz) hat zwar die Stornierung aller MAX-Flüge nochmals bis zum 6. Dezember 2019 verlängert und setzt dafür auf diesen Strecken andere Flugzeuge ein.

Doch die US-Fluggesellschaft sieht die MAX bald wieder fliegen. „ American Airlines hat angekündigt, dass die Rückkehr der 24 am Boden befindlichen Boeing 737 MAX am 16. Januar 2020 erwartet wird“, heißt es auf der US-Luftfahrt-Plattform AVweb. " American Airlines geht davon aus, dass die bevorstehenden Software-Updates für die Boeing 737 MAX zu einer erneuten Zertifizierung des Flugzeugs im Laufe dieses Jahres und zur Wiederaufnahme des kommerziellen Betriebs im Jänner 2020 führen werden." Nachsatz: "Wir stehen in ständigem Kontakt mit der Federal Aviation Administration ( FAA) und dem Department of Transportation (DOT)."