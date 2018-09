Boehringer Ingelheim kauft Tiroler Biotech-Spezialisten

„Wir sind stolz, dass gerade ein österreichisches Unternehmen die bisher größte Investition des Fonds wird“, sagt Philipp von Lattorff, Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV Wien, im Gespräch mit dem KURIER. „Das Unternehmen passt sehr gut zu unserem Krebsengagement hier in Österreich, es ergänzt unsere bestehenden Forschungsprojekte im Bereich Immunonkologie.“ Boehringer fokussiert sich vor allem auf die Behandlung von Lungen- sowie Magen-Darm-Krebs. Wien ist das Zentrum für Krebsforschung innerhalb des Konzerns. ViraTherapeutics wird als eigenständige Einheit in die Forschungsorganisation eingegliedert und soll in Innsbruck stationiert bleiben. „Unser Ziel ist es, eine Krebstherapie so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, um sie für die Patienten verfügbar zu machen“, so der Boehringer-Chef.

Forschung und Entwicklung nicht nur selbst zu betreiben, sondern Know-how von außen zuzukaufen, ist in der Pharmabranche bereits länger üblich. Vor allem US-Konzerne wie Pfizer verfolgen diese Strategie. Boehringer hingegen setzte bisher stets auf Eigenforschung, die nunmehrige Öffnung sei ein „Kulturwandel“, erläutert Lattorff. „Wir waren erzkonservativ in der Forschung, haben alles selbst gemacht. Aber das hat sich geändert. Wir sind jetzt flexibler und öffnen uns auch für externe Forscher.“